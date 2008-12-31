Буш потребовал от Хамас прекратить обстрелы Израиля

Президент США Джордж Буш провел телефонные переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом и премьер-министром автономии Салямом Фаядом. Главной темой разговора стала ситуация вокруг сектора Газа, который с 27 декабря с.г. подвергается атакам со стороны военно-воздушных сил Израиля.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Гордона Джондро, оба лидера согласились, что в случае установления на Ближнем Востоке перемирия, движению "Хамас" необходимо его строго соблюдать. Кроме того, Г.Джондро отметил, что Дж.Буш в очередной раз потребовал от лидеров "Хамас" прекратить обстрелы израильской территории.

С.Фаяд поблагодарил Дж.Буша за вклад США в размере 85 млн долл. в специальный фонд ООН, созданный для помощи палестинцам.

РБК