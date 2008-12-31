Израиль обсуждает возможность перемирия в секторе Газа

Израиль обсуждает возможность 48-часового перемирия в секторе Газа.

С предложением относительно перемирия – для предоставления палестинцам гуманитарной помощи – выступила Франция.

Израильская операция в Газе длится уже 4 дня. По данным палестинских врачей, в результате авиаударов погибли 373 человека, свыше 1700 получили ранения.

Министр обороны Израиля заявлял о возможности и наземной операции.

Боевики «Хамас» не прекращают обстрелов израильской территории. Погибли один израильский военный и трое гражданских лиц. Несколько десятков людей ранены.

Радио Свобода