Мадонна официально подтвердила удочерение двух близняшек из Малави (фото)

Об этом она написала в своем Instagram, а также разместила фотографию с приемными дочерьми.

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«Я могу официально подтвердить, что процесс удочерения сестер-близнецов из Малави закончен, и я вне себя от радости, что теперь они являются частью нашей семьи. Я глубоко благодарна всем в Малави, кто сделал это возможным», - говорится в публикации. Также певица поблагодарила своих близких за помощь и призвала СМИ проявить уважение к частной жизни ее семьи в этот непростой для нее период.