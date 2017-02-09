Мадонна официально подтвердила удочерение двух близняшек из Малави (фото)
08:54, 09 февраля 2017Мир
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Американская певица Мадонна объявила об удочерении ею двух девочек-близнецов из восточноафриканской республики Малави.
Певица Мадонна получила разрешение усыновить африканских сирот / скриншот
Об этом она написала в своем Instagram, а также разместила фотографию с приемными дочерьми.
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«Я могу официально подтвердить, что процесс удочерения сестер-близнецов из Малави закончен, и я вне себя от радости, что теперь они являются частью нашей семьи. Я глубоко благодарна всем в Малави, кто сделал это возможным», - говорится в публикации. Также певица поблагодарила своих близких за помощь и призвала СМИ проявить уважение к частной жизни ее семьи в этот непростой для нее период.
Фото: Инстаграм
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