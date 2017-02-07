В России в этом году введут для малоимущих карты, баллы с которых можно обменять на продукты
21:45, 07 февраля 2017Мир
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Минпромторг России рассчитывает в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи населению.
Накапливать баллы россияне не смогут - только тратить / Фото УНИАН
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы министерства Дениса Мантурова.
По его словам, речь идет о стратегии продовольственной помощи, разработанной еще осенью 2015 года. Она предусматривает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться «эквиваленты денег» - баллы или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.
Он отметил, что это не накопительная система, и люди, которые получили «эквиваленты денег», будут обязаны их потратить.
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