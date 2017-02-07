Слухи и двусмысленные намеки: российские СМИ набросились на кандидата в президенты Франции - The Washington Post

Об этом пишут Эндрю Рот и Джеймс Маколи в статье "Слухи и двусмысленные намеки: российские СМИ набросились на кандидата в президенты Франции", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

"Ставки [на выборах] высоки, поэтому они ищут компромат практически на всех", - сказал Дмитрий Киселёв, ведущий государственного телеканала, который возглавляет первое воскресное новостное шоу страны. Репутация всех основных кандидатов испорчена, сказал он.

На первый взгляд, в его утверждении есть, по меньшей мере, какой-то смысл: финансовых махинаций предостаточно.

Для начала, очевидный пример Франсуа Фийона, консерватора, который когда-то был фаворитом, а теперь вовлечен в позорный скандал с обвинениями в кумовстве. Его жена и двое из пятерых детей обвиняются в получении около 900 000 евро ($ 986 000) государственных средств за работу, которую они не выполняли.

В понедельник в Париже, несогласный Фийон отрицал свою вину и обвинил СМИ в своих проблемах. Согласно недавнему опросу, почти 70 процентов избирателей хотят, чтобы он покинул предвыборную гонку.

Марин Ле Пен, прямолинейный лидер ультраправой партии "Национальный фронт", была обвинена Европейским парламентом в растрате около 300 000 евро ($ 322 000) средств ЕС на своих сотрудников, а не на заявленные и одобренные расходы.

Как и Фийон, Ле Пен отрицает какую-либо ответственность. "Я не подчинюсь преследованию, одностороннему решению, принятому политическими противниками", - сказала она Reuters в прошлый вторник.

Все на радость Киселеву, но он не имел в виду ни одного из этих соперничающих представителей правых.

Его целью был Эммануэль Макрон, центрист, независимый кандидат и прогнозируемый лидер, который может победить Ле Пен, фаворита Кремля.

Когда Макрон неожиданно появился в опросах общественного мнения после скандала с Фийоном, российские государственные СМИ начали "потрошить" бывшего министра финансов, используя массу сообщений средств массовой информации, слухов и инсинуаций, которые на долгое время займут тех, кто проверяет достоверность информации.

"Макрон женат на своем школьном учителе французского, который на 24 года старше его", - прозвучало в шоу Киселева. "Но есть еще слухи о его нетрадиционной [сексуальной] ориентации и о том, как он взял 120,000 евро из бюджета, чтобы профинансировать свое движение и избирательную кампанию. Он также связан с Хиллари Клинтон. До сих пор все это не превратилось в крупный скандал ".

Ни у одного их этих заявлений нет подтверждения.

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Обеспокоенность из-за утечки информации после взломов, фальшивых новостей и влияния России на европейский политический процесс достигла предела, и онлайн-платформы ищут новые пути проверки новостей в преддверии ожидаемых президентских выборов.

В понедельник, Facebook, Google и другие интернет-компании запустили новую инициативу по борьбе с фальшивыми новостями и контентом из недостоверных источников, в преддверии двух туров президентских выборов во Франции, запланированных на апрель и май.

Инициатива получила название "Cross Check", онлайн-социальные медиа и поисковые платформы работают с хорошо известными французскими информационными организациями, чтобы отмечать фальшивые сообщения. Facebook представил подобную инициативу на прошлой неделе в Германии, где в сентябре запланированы парламентские выборы. Фальшивые новости российских государственных СМИ об изнасиловании девочки российского происхождения в прошлом году стали причиной незначительных демонстраций и критики либеральной миграционной политики канцлера Ангелы Меркель.

Новая инициатива – это ответ на распространение фальшивых и весьма предвзятых новостей во время президентских выборов в США.

Скандал и компромат (российские термины для обозначения информации, наносящей политический вред) сыграли гораздо большую роль во французских выборах, чем в американских в прошлом ноябре.

Ле Пен утверждает, что Макрон находится "под влиянием" Патрика Драхи, франко-израильского медиа-магната, а также [под влиянием] "международных финансов". Различные аккаунты в Twitter, поддерживающие "Национальный фронт" повторили эти слухи, явно антисемитские сообщения.

Но другие инсинуации исходили напрямую от Москвы – или, по меньшей мере, через Москву.

Сообщения о связях Макрона с Клинтон появились после комментариев основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа агрессивной российской газете "Известия" на прошлой неделе.

"У нас есть интересные сведения о другом кандидате в президенты Франции, Эммануэле Макроне", - сказал Ассанж в интервью газете.

Тем не менее, Ассанж, которого обвинили в связях с российским правительством, что он отрицает, присоединился к Москве в ее желании разрушить текущий европейский порядок.

Российские государственные новостные агентства регулярно публикуют сообщения, которые поддерживают такую позицию. В субботу, финансируемое государством англоязычное новостное агентство "Sputnik" опубликовало статью под заголовком "Бывший министр экономики Франции Макрон может оказаться "агентом США", который лоббирует интересы банков".

В статье, цитировавшей члена французской Республиканской партии Николя Дюика, повторялись слухи о том, что Макрон, возможно, посещал Соединенные Штаты и переписывался с Клинтон, что он будет отстаивать банковские интересы США, а также, что он гей.

"За ним очень состоятельное лобби гомосексуалистов", - сказал французский парламентарий агентству "Sputnik".

Макрон прямо не ответил на обвинения России, но ранее он опроверг слухи о "двойной жизни".