Развертывание войск НАТО в Балтии усиливает стратегию сдерживания - Грибаускайте
Президент Литвы Далия Грибаускайте заявляет, что развертывание войск НАТО в странах Балтии посылает «ясный сигнал», что военный альянс остается «сильным и объединенным».
Об этом она заявила 7 февраля во время церемонии приема немецкого батальона в литовском городе Рукла.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Немецкий батальон в Литве будет возглавлять натовский контингент, в который входят военные из Бельгии, Нидерландов и Франции. Весной этого года он должен насчитывать 1 тыс. 200 солдат.
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«Развертывание войск является усилением стратегии сдерживания НАТО, несмотря на нынешнее наращивание войск вдоль наших границ и агрессивные действия в нашем регионе», – отметила Даля Грибаускайте.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Лаєн, которая также присутствовала на церемонии, отметила, что военное развертывание четко свидетельствует, что Литва не одна.
Батальоны НАТО должны быть развернуты в Польше, Латвии и Эстонии. Такое решение было принято из-за беспокойства этих стран относительно возможной агрессии Москвы, которое усилилось после российской аннексии украинского Крыма в марте 2014 года.
Москва отрицает наращивание сил вдоль границ.