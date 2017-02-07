Развертывание войск НАТО в Балтии усиливает стратегию сдерживания - Грибаускайте

Об этом она заявила 7 февраля во время церемонии приема немецкого батальона в литовском городе Рукла.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Немецкий батальон в Литве будет возглавлять натовский контингент, в который входят военные из Бельгии, Нидерландов и Франции. Весной этого года он должен насчитывать 1 тыс. 200 солдат.

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«Развертывание войск является усилением стратегии сдерживания НАТО, несмотря на нынешнее наращивание войск вдоль наших границ и агрессивные действия в нашем регионе», – отметила Даля Грибаускайте.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лаєн, которая также присутствовала на церемонии, отметила, что военное развертывание четко свидетельствует, что Литва не одна.

Батальоны НАТО должны быть развернуты в Польше, Латвии и Эстонии. Такое решение было принято из-за беспокойства этих стран относительно возможной агрессии Москвы, которое усилилось после российской аннексии украинского Крыма в марте 2014 года.

Москва отрицает наращивание сил вдоль границ.