Помощник Трампа будет рекомендовать президенту поддержать вступление Черногории в НАТО

Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленный источник в администрации.

Как ожидается, Флинн, который является одним из ключевых советников Трампа, уже в ближайшие дни доложит президенту о целесообразности данного шага.

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​В соответствии с правилами НАТО, президент США может заблокировать вступление Черногории в альянс, так как для этого необходимо согласие всех членов блока.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2016 года все 28 стран НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс.

После того как протокол будет ратифицирован парламентами всех стран-членов НАТО, Черногория станет полноправным 29-м членом НАТО.