В России прошли митинги против скандального "антитеррористического" пакета (фото)
В ряде крупных российских городов 26 июля прошли митинги против так называемого «антитеррористического пакета» законов, подготовленного депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.
Согласованные с местными властями акции состоялись, в частности, в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Кургане и в Казани, передает "Медуза".
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В Санкт-Петербурге, где власти отказались согласовать митинг, был организован "народный сход".
В Новосибирске 300 человек вышли на митинг против "пакета Яровой"https://t.co/j8EJrUFUP3pic.twitter.com/vNJv1AuykU— Радио Свобода (@SvobodaRadio) July 26, 2016
Митинг против "пакета Яровой" в Новосибирске pic.twitter.com/JMJTgpJw0C— Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 26, 2016
#вКазани идёт митинг по отмену пакета Яровой #законЯровой#Яровая#Казань#Путинpic.twitter.com/9NAuzY9d3a— м.р. (@Mary_Read_9) July 26, 2016
Раздают пакеты Яровой. "Лучше один раз надеть пакет Яровой, чем всю жизнь в нем ходить." pic.twitter.com/THfUt9rhH4— Арсений Веснин (@ars_ves) July 26, 2016
В Питере начались задержания. Пакет Яровой. pic.twitter.com/bsKOAcYcyC— Арсений Веснин (@ars_ves) July 26, 2016
Как сообщал УНИАН, 7 июля Президент России Владимир Путин подписал пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за "преступления террористического и экстремистского характера". Антитеррористические поправки предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей "Несообщение о преступлении", а также ужесточить ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.
Однако наиболее резонансной инициативой стало обязательство для операторов сотовой связи хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам.
Также поправки увеличивают сроки и штрафы по нескольким статьям, снижают возраст ответственности за преступления по ним до 14 лет и увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.