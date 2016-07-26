В России прошли митинги против скандального "антитеррористического" пакета (фото)

Согласованные с местными властями акции состоялись, в частности, в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Кургане и в Казани, передает "Медуза".

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В Санкт-Петербурге, где власти отказались согласовать митинг, был организован "народный сход".

В Новосибирске 300 человек вышли на митинг против "пакета Яровой"https://t.co/j8EJrUFUP3pic.twitter.com/vNJv1AuykU — Радио Свобода (@SvobodaRadio) July 26, 2016

Как сообщал УНИАН, 7 июля Президент России Владимир Путин подписал пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за "преступления террористического и экстремистского характера". Антитеррористические поправки предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей "Несообщение о преступлении", а также ужесточить ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.

Однако наиболее резонансной инициативой стало обязательство для операторов сотовой связи хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам.

Также поправки увеличивают сроки и штрафы по нескольким статьям, снижают возраст ответственности за преступления по ним до 14 лет и увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.