В России прошли митинги против скандального "антитеррористического" пакета (фото)

20:59, 26 июля 2016
Мир
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В ряде крупных российских городов 26 июля прошли митинги против так называемого «антитеррористического пакета» законов, подготовленного депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

пакет Яровой / twitter.com/ars_ves

Согласованные с местными властями акции состоялись, в частности, в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Кургане и в Казани, передает "Медуза".

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В Санкт-Петербурге, где власти отказались согласовать митинг, был организован "народный сход".

Как сообщал УНИАН, 7 июля Президент России Владимир Путин подписал пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за "преступления террористического и экстремистского характера". Антитеррористические поправки предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей "Несообщение о преступлении", а также ужесточить ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.

Однако наиболее резонансной инициативой стало обязательство для операторов сотовой связи хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам.

Также поправки увеличивают сроки и штрафы по нескольким статьям, снижают возраст ответственности за преступления по ним до 14 лет и увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете. 

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