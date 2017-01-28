Мексика и США решили не обсуждать публично вопрос оплаты строительства стены

01:34, 28 января 2017
Мир
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Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето решили не обсуждать публично вопрос оплаты строительства стены на границе стран. 

REUTERS

Об этом пишет republic.ru со ссылкой на Reuters.

Стороны договорились урегулировать все разногласия путем «обсуждений». Трамп и Пенья также обсудили торговый дефицит между странами и поток нелегального оружия и наркотиков через границу.

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В Мексике диалог назвали «конструктивным и продуктивным», Трамп заявил об «очень дружественном» общении.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.

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Теги: #США#Мексика#стена