Мексика и США решили не обсуждать публично вопрос оплаты строительства стены
01:34, 28 января 2017Мир
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Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето решили не обсуждать публично вопрос оплаты строительства стены на границе стран.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом пишет republic.ru со ссылкой на Reuters.
Стороны договорились урегулировать все разногласия путем «обсуждений». Трамп и Пенья также обсудили торговый дефицит между странами и поток нелегального оружия и наркотиков через границу.
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В Мексике диалог назвали «конструктивным и продуктивным», Трамп заявил об «очень дружественном» общении.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.
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