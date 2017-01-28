Мексика и США решили не обсуждать публично вопрос оплаты строительства стены

Об этом пишет republic.ru со ссылкой на Reuters.

Стороны договорились урегулировать все разногласия путем «обсуждений». Трамп и Пенья также обсудили торговый дефицит между странами и поток нелегального оружия и наркотиков через границу.

Читайте такжеТрамп нашел способ финансирования строительства стены на границе с Мексикой

В Мексике диалог назвали «конструктивным и продуктивным», Трамп заявил об «очень дружественном» общении.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.