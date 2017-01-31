И.о. главы Минюста США усомнилась в законности миграционного указа Трампа

Об пишет The New York Times.

Отмечается, что Йетс, которая является человеком из команды бывшего президента США Барака Обамы, обратилась в министерство юстиции с тем, чтобы ведомство отказалось защищать указ Трампа о мигрантах в суде.

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"Я отвечаю за то, чтобы занимаемая нами позиция в судах соответствовала торжественному обязательству этого института всегда добиваться справедливости и стоять за право", - написала Йетс.

"В настоящее время я не уверена ни в том, что защита административного указа соответствует этим обязанностям, ни в том, что этот указ является законным", - отметила Йетс.​

При этом издание отмечает, что такое заявление и.о. главы Минюста США во многом является "символичным", поскольку кандидат Трампа на эту должность Джефф Сешнз, скорее всего, в ближайшее время возглавит ведомство.

Однако, его назначение только усилит "сильные расхождения" как в Минюсте, так и в других ведомствах вокруг антимигрантского указа Трампа.

Ранее УНИАН сообщал, что прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил, что направляет в федеральный окружной суд иск о признании неконституционными основных положений антииммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

Напомним, в воскресенье Трамп выпустил специальное заявление по ситуации, обвинив СМИ в неверной интерпретации его запрета. "Чтобы все разъяснить, это не запрет для мусульман, как ложно сообщают медиа", -цитирует пресс-релиз ABC News.