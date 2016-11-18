Трамп определился с кандидатурами генпрокурора и директора ЦРУ - СМИ

Об этом Reuters сообщил представитель переходного штаба Трампа, который пожелал остаться неназванным.

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Сенатор Джефф Сешнз возглавит генпрокуратуру, член Палаты представителей Майкл Помпео станет директором ЦРУ. Советником по национальной безопасности избран генерал и экс-главу ЦРУ Майкла Флинна.

Джефф Сешнз - ветеран вооруженных сил, он является старшим членом Сенатского Комитета по вопросам вооруженных сил и председателем подкомитета по стратегическим силам. Сенатор-республиканец от штата Алабама стал близким советником Трампа после одобрения его кандидатуры на пост президента еще в начале избирательной кампании.

Бывший прокурор Сешнз был избран в Сенат в 1996 году и работал в юридическом комитете Сената. Он выступал против иммиграционной реформы, а также против совместных предложений республиканцев и демократов по уменьшению обязательных сроков минимального заключения.

Член Палаты представителей от штата Канзас и бывший офицер армии США Помпео отработал три срока в Конгрессе и был членом парламентского комитета по разведке. Он приобрел известность во время расследования Конгрессом обстоятельств нападения на американскую дипломатическую учреждение в Бенгази (Ливия) в 2012 году, пишет NYT.

Также он в рамках работы комитета подвергал резкой критике Хиллари Клинтон, которая во время нападения в Бенгази занимала пост госсекретаря.

Помпео сможет официально стать директором ЦРУ, если его кандидатуру поддержит Сенат. Он известен как член республиканского ультраконсервативного Движения чаепития.

Флинн был советником Трампа по внешней политике во время избирательной кампании.

По информации источника, все три кандидата приняли предложения Трампа, и в пятницу о назначении объявят официально.