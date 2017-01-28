Испания решила выдать Колумбии "Менгеле" из ФАРК

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Арболеду за проведение более чем 300 принудительных прерываний беременности в джунглях Колумбии прозвали "Менгеле" - по аналогии с печально известным нацистским врачом Йозефом Менгеле, известным своими экспериментами над узниками Освенцима и получившим прозвище "Ангел Смерти".

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Бойца ФАРК, который имеет испанское гражданство, задержали в Мадриде в прошлом году.

Как утверждает колумбийская прокуратура, у Арболеды нет медицинского образования, и аборты он проводил в полевых условиях с минимальным соблюдением гигиены, зачастую на поздних сроках беременности.

Многие из пострадавших от действий испанца женщин выросли в индейских общинах.