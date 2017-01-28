Испания решила выдать Колумбии "Менгеле" из ФАРК
Правительство Испании дало "зеленый свет" на экстрадицию Эктора Арболеды - бывшего бойца колумбийской марксистской группировки ФАРК, которого обвиняют в принуждении женщин-повстанцев к абортам.
Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
Арболеду за проведение более чем 300 принудительных прерываний беременности в джунглях Колумбии прозвали "Менгеле" - по аналогии с печально известным нацистским врачом Йозефом Менгеле, известным своими экспериментами над узниками Освенцима и получившим прозвище "Ангел Смерти".
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Бойца ФАРК, который имеет испанское гражданство, задержали в Мадриде в прошлом году.
Как утверждает колумбийская прокуратура, у Арболеды нет медицинского образования, и аборты он проводил в полевых условиях с минимальным соблюдением гигиены, зачастую на поздних сроках беременности.
Многие из пострадавших от действий испанца женщин выросли в индейских общинах.