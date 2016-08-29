ФАРК объявила об окончании войны с правительством Колумбии
Повстанческая группировка ФАРК официально объявила о перемирии с правительством и введении режима прекращения огня.
Лидер группировки Тимолеон Хименес, также известный как Тимошенко, приказал своим бойцам сложить оружие и соблюдать режим прекращения огня с полуночи, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Он также заявил, что длительная война против правительства закончена.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос также сообщил об окончании конфликта.
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Перемирия удалось достичь после четырех лет переговоров между группировкой и правительством.
Война колумбийских властей и ФАРК длится уже более 52 лет. Конфликт унес жизни 260 тысяч человек, около 45 тысяч остаются пропавшими без вести, а примерно 6,9 млн человек лишились своих домов, отмечает агентство Франс Пресс.