ФАРК объявила об окончании войны с правительством Колумбии

Лидер группировки Тимолеон Хименес, также известный как Тимошенко, приказал своим бойцам сложить оружие и соблюдать режим прекращения огня с полуночи, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Он также заявил, что длительная война против правительства закончена.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос также сообщил об окончании конфликта.

Читайте такжеВласти Колумбии заключили итоговый мирный договор с повстанцами после 50 лет противостояния

Перемирия удалось достичь после четырех лет переговоров между группировкой и правительством.

Война колумбийских властей и ФАРК длится уже более 52 лет. Конфликт унес жизни 260 тысяч человек, около 45 тысяч остаются пропавшими без вести, а примерно 6,9 млн человек лишились своих домов, отмечает агентство Франс Пресс.