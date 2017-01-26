В США умерла известная актриса Мэри Тайлер Мур

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее представителя, передает РБК.

По ее словам, актриса умерла в среду, 25 января. Представитель отметила, рядом с ней находились ее муж и друзья.

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Мэри Тайлер Мур родилась в Нью-Йорке 1936 году. Она стала известна после того, как сыграла роль Лауры Петри в ситкоме «Шоу Дика Ван Дайка». За эту роль актриса получила две премии «Эмми».

В общей сложности за свою карьеру Мур получила семь премий «Эмми», три «Золотых Глобуса» и ряд других премий. Она также была номинирована на «Оскар» за роль в фильме «Обыкновенные люди».

В 1992 году актрису удостоили звезды на «Голливудской аллее славы». В ее честь также возвели статую в центре Миннеаполиса.