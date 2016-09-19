Самые яркие моменты с церемонии вручения главной телевизионной премии Эмми-2016 (фоторепортаж)
13:45, 19 сентября 2016Общество
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В Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 сентября состоялась 68-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми", которая является аналогом "Оскара" для ТВ.
Команда саги "Игра престолов" получает награду за лучший драматический сериал / REUTERS
Главную премию в категории драматический сериал получила сага "Игра престолов", установив при этом рекорд телепремии.
Также победу праздновали команды сериалов "Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений" и "Вице-президент".
Всего в Лос-Анджелесе определили победителей более чем в 30 категориях, в том числе среди актеров и режиссеров.
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Ведущим церемонии этого года стал американский актер и комик Джимми Киммел.
В свою очередь лауреаты и номинанты премии соревновались между собой не только за престижные теленаграды, но и пытались продемонстрировать наиболее стильный и незабываемый наряд.
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