Самые яркие моменты с церемонии вручения главной телевизионной премии Эмми-2016 (фоторепортаж)

Главную премию в категории драматический сериал получила сага "Игра престолов", установив при этом рекорд телепремии.

Также победу праздновали команды сериалов "Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений" и "Вице-президент".

Всего в Лос-Анджелесе определили победителей более чем в 30 категориях, в том числе среди актеров и режиссеров.

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Ведущим церемонии этого года стал американский актер и комик Джимми Киммел.

В свою очередь лауреаты и номинанты премии соревновались между собой не только за престижные теленаграды, но и пытались продемонстрировать наиболее стильный и незабываемый наряд.