Самые яркие моменты с церемонии вручения главной телевизионной премии Эмми-2016 (фоторепортаж)

13:45, 19 сентября 2016
Общество
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В Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 сентября состоялась 68-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми", которая является аналогом "Оскара" для ТВ.

Команда саги

Главную премию в категории драматический сериал получила сага "Игра престолов", установив при этом рекорд телепремии.

Также победу праздновали команды сериалов "Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений" и "Вице-президент".

Всего в Лос-Анджелесе определили победителей более чем в 30 категориях, в том числе среди актеров и режиссеров.

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Ведущим церемонии этого года стал американский актер и комик Джимми Киммел.

В свою очередь лауреаты и номинанты премии соревновались между собой не только за престижные теленаграды, но и пытались продемонстрировать наиболее стильный и незабываемый наряд.

Перед началом церемонии
Перед началом церемонии /  © REUTERS
© REUTERS
Церемония открытия Эмми-2017
Церемония открытия Эмми-2017 /  © REUTERS
Ведущий церемонии Джимми Киммел
Ведущий церемонии Джимми Киммел /  © REUTERS
Актриса Сара Полсон
Актриса Сара Полсон /  © REUTERS
Актриса Яра Шахиди
Актриса Яра Шахиди /  © REUTERS
Актриса Кристен Белл
Актриса Кристен Белл /  © REUTERS
Актриса Клэр Дэйнс и со своим мужем Хью Дэнси
Актриса Клэр Дэйнс и со своим мужем Хью Дэнси /  © REUTERS
Азиз Ансари и Алан Янг получают награду за лучший сценарий комедийного сериала (''Мастер не на все руки'')
Азиз Ансари и Алан Янг получают награду за лучший сценарий комедийного сериала ("Мастер не на все руки") /  © REUTERS
Джулия Луи-Дрейфус получает награду за главную роль в сериале ''Вице-президент''
Джулия Луи-Дрейфус получает награду за главную роль в сериале "Вице-президент" /  © REUTERS
Команда сериала ''Народ против О. Джей Симпсона: Американская история преступлений'' получает свою награду
Команда сериала "Народ против О. Джей Симпсона: Американская история преступлений" получает свою награду /  © REUTERS
Команда саги ''Игра престолов'' получает награду за лучший драматический сериал
Команда саги "Игра престолов" получает награду за лучший драматический сериал /  © REUTERS
Команда саги ''Игра престолов'' получает награду за лучший драматический сериал
Команда саги "Игра престолов" получает награду за лучший драматический сериал /  © REUTERS
Актеры ''Игры престолов'' с наградами
Актеры "Игры престолов" с наградами /  © REUTERS
Актеры ''Игры престолов'' с наградами
Актеры "Игры престолов" с наградами /  © REUTERS
Режиссер комедийного сериала ''Транспарент'' Джилл Солоуэй получает награду
Режиссер комедийного сериала "Транспарент" Джилл Солоуэй получает награду /  © REUTERS
Актер Рами Малек получает награду за главную роль в сериале ''Мистер Робот''
Актер Рами Малек получает награду за главную роль в сериале "Мистер Робот" /  © REUTERS
Актриса Татьяна Маслани с наградой за главную роль в сериале ''Темное дитя''
Актриса Татьяна Маслани с наградой за главную роль в сериале "Темное дитя" /  © REUTERS
Джулия Луи-Дрейфус со своей наградой
Джулия Луи-Дрейфус со своей наградой /  © REUTERS
Актриса Сара Полсон с наградой в категории лучшая актриса в мини-сериале
Актриса Сара Полсон с наградой в категории лучшая актриса в мини-сериале  /  © REUTERS
Команда The Voice
Команда The Voice /  © REUTERS
Команда сериал ''Вице-президент'' получает награду
Команда сериал "Вице-президент" получает награду /  © REUTERS

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