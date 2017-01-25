Расследование "панамских оффшоров" приостановили из-за жалобы

По словам генпрокурора страны, причиной приостановки расследования стала жалоба на действия следователей, которую подали в конституционный суд Панамы. По мнению автора жалобы, участники расследования нарушают конституцию.

Об этом сообщает ВВС.

В генпрокуратуре Панамы не стали уточнять, кто именно пожаловался и как именно. По мнению заявителя, действия следствия противоречат панамской конституции. Расследование дела вести не будут, пока жалобу не рассмотрит Конституционный суд.

Об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле прошлого года. В документах вспоминают 72 бывших и нынешних глав государств, а также высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей культуры.

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В частности, в документах фигурировал премьер-министр Исландии, который вскоре после скандала ушел в отставку, родственники бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Также там есть данные о виолончелисте Сергее Ролдугине, которого называют другом президента России Владимира Путина.

По словам основателей компании, пресса получила документы после того, как фирму атаковали хакеры. Основатель Mossack Fonseca заявил, что компания не причастна к противозаконной деятельности, и назвал публикацию материалов "преступлением".

Однако генпрокуратура Панамы вскоре заявила о готовности начать расследование случаев незаконного создания оффшорных компаний, которые вспоминаются в "панамских документах".