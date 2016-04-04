Премьер Исландии ушел с интервью после вопроса о его офшорной компании

Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон прервал интервью после вопроса об офшорной компании, владельцем которой он является согласно материалам Международного консорциума журналистских расследований (ICJ).

Об этом сообщает The Guardian.

Гюннлейгссон заявил, что не готов отвечать на такие вопросы и принимает решение прекратить интервью.

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Как сообщал УНИАН ранее, ряд СМИ опубликовали данные об офшорных компаниях, в которых политические лидеры многих стран, миллиардеры и знаменитости прячут свои деньги. Согласно информации, в офшорах, в частности, нашли следы денег президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.