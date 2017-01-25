Глава Мальтийского ордена покинул пост после конфликта с Папой Римским

Фестинг покинул должность по просьбе Папы Римского, передает republic.ru со ссылкой на Reuters.

Ранее религиозный орден Римско-католической церкви назвал недопустимым решение Папы Римского начать расследование отстранения канцлера ордена от должности. Рыцари Мальты попросили его «держаться подальше» от дел ордена.

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Канцлера Альбрехта фон Безелагера снял с поста глава ордена Мэтью Фестинг. Безелагера обвиняли в поддержке программ бесплатной раздачи презервативов, в то время как церковь не приветствует контрацепцию. Канцлер ордена обратился к Папе Римскому, после чего тот распорядился начать расследование обстоятельств отставки.

Великие магистры ордена, основанного в 11 веке, обычно избираются пожизненно, отмечает Reuters.