Во время госпитализации лыжника на курорте Италии разбился спасательный вертолет (фото)
15:35, 24 января 2017Мир
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Спасательный вертолет марки AW 139 с шестью людьми на борту разбился на горнолыжном курорте Кампо Феличе в регионе Абруцции в центральной части Италии.
Фотоиллюстрация / weather.com, Riccardo Galli/Instagram
Об этом сообщает ANSA.
Вертолет вез травмированного лыжника на лыжное поле в Кампо Феличе. Машина рухнула с высоты около 600 метров. По свидетельству очевидцев, перед падением вертолет издавал рев.
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Перед крушением воздушное судно послало сигнал тревоги, который был принят в городе Касамина муниципалитета Луколи. По предварительным данным, погода в районе падение вертолета была нормальной для полетов.
Число погибших в отеле Rigopiano, накрытого лавиной в коммуне Фариндола в центральной части Италии, выросло до 14 человек.
Фото: ansa.it/abruzzo
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