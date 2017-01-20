В Вашингтоне задержаны 90 противников Трампа, провокаторы с молотками и ломами действуют группами - полиция

Об этом сообщили в полиции, передает Politico.

«У нас есть чуть более 90 арестов. И у меня есть данные, чтобы люди знали, что это одна группа. И это очень небольшой процент от количества людей, которые пришли сюда, чтобы мирно собираться в нашем городе», - сказал начальник полиции города Питер Ньюшем.

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Как сообщили в полиции Вашингтона, при столкновении с протестующими в американской столице двое полицейских получили небольшие травмы. Отмечается, что нападавшие использовали молотки и ломы и действовали группами. Для их разгона использовался перечный газ.

По факту произошедшего проводится расследование.

По данным телеканала CNN, число задержанных протестующих превысило 95 человек.