В Вашингтоне произошли стычки между сторонниками и противниками Трампа, полиция говорит о группе провокаторов

15:29, 20 января 2017
Мир
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В Вашингтоне полиция произвела первое задержание во время акции протеста против новоизбранного президента США Дональда Трампа накануне инаугурации.

REUTERS

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Washington Times.

Полиция задержала 34-летнего Скотта Райана Чарни по подозрению в сговоре с целью совершить нападение возле 14-й улицы и улицы Ньютона.

Сообщается, что полиция до сих пор ищет других причастных.

"После тщательного расследования было установлено, что несколько человек планировали сорвать мероприятия, проводимые в период инаугурации, незаконным путем", - говорится в заявлении.

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Схватки начались вечером 19 января возле здания Национального пресс-клуба, где сторонники Трампа собрались на торжественную встречу в DeploraBall накануне инаугурации.

Сообщается, что противники Трампа использовали пиротехнику во время столкновений со сторонниками Трампа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Вашингтоне противники Трампа закидали яйцами гостей бала республиканцев.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки 20 января состоится церемония принесения присяги новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который накануне прибыл в Вашингтон.

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Теги: #Трамп#митинги#инаугурация#стычки