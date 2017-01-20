В Вашингтоне произошли стычки между сторонниками и противниками Трампа, полиция говорит о группе провокаторов

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Washington Times.

Полиция задержала 34-летнего Скотта Райана Чарни по подозрению в сговоре с целью совершить нападение возле 14-й улицы и улицы Ньютона.

Сообщается, что полиция до сих пор ищет других причастных.

"После тщательного расследования было установлено, что несколько человек планировали сорвать мероприятия, проводимые в период инаугурации, незаконным путем", - говорится в заявлении.

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Схватки начались вечером 19 января возле здания Национального пресс-клуба, где сторонники Трампа собрались на торжественную встречу в DeploraBall накануне инаугурации.

Сообщается, что противники Трампа использовали пиротехнику во время столкновений со сторонниками Трампа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Вашингтоне противники Трампа закидали яйцами гостей бала республиканцев.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки 20 января состоится церемония принесения присяги новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который накануне прибыл в Вашингтон.