В Вашингтоне произошли стычки между сторонниками и противниками Трампа, полиция говорит о группе провокаторов
В Вашингтоне полиция произвела первое задержание во время акции протеста против новоизбранного президента США Дональда Трампа накануне инаугурации.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Washington Times.
Полиция задержала 34-летнего Скотта Райана Чарни по подозрению в сговоре с целью совершить нападение возле 14-й улицы и улицы Ньютона.
Сообщается, что полиция до сих пор ищет других причастных.
"После тщательного расследования было установлено, что несколько человек планировали сорвать мероприятия, проводимые в период инаугурации, незаконным путем", - говорится в заявлении.
Читайте такжеСМИ узнали, кто из украинских политиков полетел на инаугурацию Трампа
Схватки начались вечером 19 января возле здания Национального пресс-клуба, где сторонники Трампа собрались на торжественную встречу в DeploraBall накануне инаугурации.
Сообщается, что противники Трампа использовали пиротехнику во время столкновений со сторонниками Трампа.
Как сообщал УНИАН, ранее в Вашингтоне противники Трампа закидали яйцами гостей бала республиканцев.
Напомним, в Соединенных Штатах Америки 20 января состоится церемония принесения присяги новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который накануне прибыл в Вашингтон.