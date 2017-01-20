В Австралии водитель намеренно сбил насмерть ребенка и еще двух человек (фото)

В результате три человека погибли, в том числе ребенок, еще несколько получили травмы различной степени тяжести, передает РБК.

Читайте такжеВ Мексике во время протестов автомобиль въехал в группу полицейских (видео)

По словам очевидцев, водитель бордового седана сначала ездил по кругу на одной из городских площадей, а затем въехал в толпу возле крупного универмага. По мнению полицейских, сделал он это намеренно, потому что не остановился и продолжил движения, продолжая наезжать на пешеходов. Задержать его удалось еще через несколько кварталов, причем полицейским пришлось применить оружие.

По данным полиции, водитель автомобиля чуть раньше был замечен на станции метро, где поругался со своим братом и случайно нанес ему удар ножом. После этого он вышел на улицу и сел за руль. Уже тогда полицейские пытались остановить его.