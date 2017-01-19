Маккартни подал в суд на Sony Music из-за прав на 250 песен
06:28, 19 января 2017Мир
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Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни подал в нью-йоркский суд на Sony Music, требуя возвратить права на написанные им песни.
REUTERS
Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, музыкант претендует на 250 композиций, размещенные в каталоге компании. Sony Music назвала иск «ненужным и преждевременным», пишет Reuters.
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О том, что Маккартни решил восстановить права на написанные в соавторстве с Джоном Ленноном композиции, стало известно в марте 2016 года. Тогда музыкант подал запрос в Бюро авторского права США с просьбой вернуть ему 32 песни.
В ведомстве заявили, что, согласно законодательству, истребовать свои права Маккартни может спустя 56 лет после первой публикации – в 2018 году.
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