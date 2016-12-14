США сократят военную помощь Саудовской Аравии

Это связано с сообщениями о большом числе жертв среди мирного населения в Йемене, где арабская коалиция под руководством саудовцев ведет борьбу с повстанцами, передает Русская служба Би-Би-Си.

В Вашингтоне обеспокоены ошибками, которые допускаются при ударах с воздуха.

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В результате воздушного налета 8 октября погибли не менее 140 человек, главным образом мирные жители, более пятисот получили ранения.

Несмотря на сокращение поставок высокоточного оружия, американцы продолжат военное сотрудничество с Эр-Риядом. Речь идет об обмене разведданными и обучении саудовских пилотов.

Остается в силе и контракт на поставку американских боевых вертолетов в Саудовскую Аравию на сумму более 3 млрд долларов.