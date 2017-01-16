На месте катастрофы Boeing 747 близ Бишкека найден первый "черный ящик"
14:29, 16 января 2017Мир
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На месте авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" близ Бишкека в Кыргызстане найден первый "черный ящик".
Об говорится в сообщении пресс-службы кабмина Кыргызстана.
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"На месте авиационной катастрофы самолета «Боинг-747», произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, вблизи международного аэропорта "Манас" найден первый "черный ящик", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в настоящее время спасательными бригадами ведутся поиски оставшихся бортовых самописцев.
Как сообщал УНИАН, в результате крушения грузового самолета частной турецкой авиалинии под Бишкеком погибли 37 человек.
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