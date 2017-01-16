Крушение турецкого Boeing-747 под Бишкеком: число жертв возросло до 37

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана на своем официальном сайте.

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Как передает РБК, по данным Минздрава республики, жертвами стали 35 человек, большая часть из которых жители поселка Дача, на территорию которого упал самолет. В свою очередь, в пресс-службе президента Кыргызстана рассказали, что экстренные службы установили гибель 31 человека, на месте происшествия были найдены также фрагменты девяти тел.

Грузовой самолет Boeing 747 частной турецкой авиакомпании потерпел крушение утром 16 января в 1,5–2 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас столицы Кыргизстана Бишкека на территории поселка Дача. На борту самолета находились пять членов экипажа, все они погибли. В самом поселке было разрушено 32 дома.

Как сообщили в Turkish Airlines, разбившийся самолет принадлежал компании ACT Airlines.​

Как сообщал УНИАН, при заходе на посадку самолет проскочил взлетно-посадочную полосу и пытался зайти на второй круг. По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования.