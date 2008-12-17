2008 год войдет в историю как один из самых теплых

2008 год войдет в десятку самых теплых за всю историю систематических наблюдений за погодой и займет в этом рейтинге восьмое место.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, к такому предварительному выводу пришли специалисты Всемирной метеорологической организации, опираясь на данные инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1850 года.

При этом в различных районах мира были зарегистрированы такие экстремальные явления, как разрушительные наводнения, сильные засухи, резкие перепады температуры.

В Скандинавии, например, прошлая зима была самой теплой с 1850 года. В то же время в Турции, Афганистане и Китае январь и февраль были необычно холодными.