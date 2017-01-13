Появились фото и видео бомбардировки в Сирии, в которой обвинили Израиль

В сирийской армии заявили, что несколько ракет были выпущены по аэропорту из района недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля сразу после полуночи, передает Reuters.

Сначала было неизвестно, что стало причиной взрыва, однако источники предположили, что, судя по звукам, в некоторых районах бомбардировки могли осуществить израильские самолеты.

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По одным данным, речь шла о ракетном обстреле, по другим - об авианалете.

Ранее Сирия неоднократно заявляла об ударах Израиля по своей территории. Израиль это не подтверждал, но и не опровергал. При этом Израиль неоднократно выражал обеспокоенность активностью в Сирии ливанского военизированного движения "Хезболла".