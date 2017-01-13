Появились фото и видео бомбардировки в Сирии, в которой обвинили Израиль
Сирии обвинили Израиль в нанесении удара по военному аэродрома Меззе на юго-западе Дамаска.
В сирийской армии заявили, что несколько ракет были выпущены по аэропорту из района недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля сразу после полуночи, передает Reuters.
Сначала было неизвестно, что стало причиной взрыва, однако источники предположили, что, судя по звукам, в некоторых районах бомбардировки могли осуществить израильские самолеты.
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По одным данным, речь шла о ракетном обстреле, по другим - об авианалете.
#عاجل#دمشق— محمد ياسين (@MHDYASEEN4) January 12, 2017
لحظة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمطار #المزة العسكري بدمشق واندلاع الحرائق#SYRIApic.twitter.com/SmY5skqVhK
Ранее Сирия неоднократно заявляла об ударах Израиля по своей территории. Израиль это не подтверждал, но и не опровергал. При этом Израиль неоднократно выражал обеспокоенность активностью в Сирии ливанского военизированного движения "Хезболла".