Переговоры по Кипру продолжатся на техническом уровне 18 января в Женеве

Об этом заявил поздно вечером в четверг, 12 января, представитель правительства Республики Кипр Никос Христодулидис, передает dw.com.

"Для начала эксперты, представляющие все стороны, встретятся 18 января", - сказал Христодулидис.

По словам Христодулидиса, после того как эксперты проработают некоторые темы, связанные с безопасностью, участники переговоров проведут новый раунд.

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О том, что переговоры по Кипру будут продолжены на техническом уровне 18 января в Женеве также заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

"Переговоры продолжатся на техническом уровне 18 января", - отметил он, подчеркнув, что состав участников будет тем же, что и на состоявшейся 12 января конференции по Кипру - представители ООН, кипрских сторон, государств-гарантов независимости Кипра - Великобритании, Греции, Турции, а также делегация ЕС.

По словам главы МИД Турции, каких-либо сроков для работы экспертов не определено. "Мы не фиксировали конкретных дат, - отметил Чавушоглу. - Давайте посмотрим на их предложения, но мы договорились, что их встречи не должны продолжаться слишком долго".

Задача экспертов будет состоять в детальном рассмотрении сложных вопросов урегулирования, по которым имеются разногласия, включая проблемы безопасности, и в подготовке предложений для новой встречи на политическом уровне, которая может состояться в конце января. "Мы можем вновь встретиться на уровне министров иностранных дел", - сказал Чавушоглу. Он подчеркнул, что эксперты должны внести конкретные предложения. "Это серьезный вопрос, нам нужно увидеть конкретные предложения", - отметил глава МИД.

Состоявшуюся 12 января в Женеве конференцию по Кипру, на которой председательствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава турецкой дипломатии назвал полезной. "Мы не разочарованы, - отметил он. - За один день мы не ожидали получить результата этого процесса. Это - не легкий вопрос".

По словам Чавушоглу, у участников имеется "ясное расхождение в позициях" по ряду вопросов, но это не повод для прекращения дискуссий - поэтому было "принято мудрое решение, что наши заместители рассмотрят эти вопросы". На встрече в Женеве 18 января, продолжил министр, могут быть внесены новые предложения для обсуждения - как странами, так и посредниками от ООН.

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В пресс-службе ООН также подтвердили, что переговоры, нацеленные на поиск урегулирования кипрской проблемы, будут продолжены.

Участники конференции 12 января "договорились, что она будет продолжена". С этой целью будет предпринят ряд шагов. В частности, принято решение об учреждении "рабочей группы на уровне заместителей", которая начнет работу 18 января. Ее цель будет состоять в том, чтобы "определить специфические вопросы и инструменты, необходимые для того, чтобы ими заняться".

Параллельно будут продолжены переговоры между кипрскими сторонами по нерешенным вопросам. Что касается конференции по Кипру, то ее предполагается "продолжить на политическом уровне". Это произойдет после того, как свои предложения представит рабочая группа.