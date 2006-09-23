Ширак комментирует сообщение о смерти бин Ладена

Президент Франции Жак ШИРАК заявил, что сообщение о смерти Усамы бин ЛАДЕНА не подтверждено, и выразил удивление по поводу того, что секретный доклад французских спецслужб стал достоянием гласности.

Как сообщает радио «Свобода», доклад, датированный 21 сентября, из которого явствует, что лидер "Аль-Каиды" умер в августе от тифа в Пакистане, опубликовала французская газета "Републикен". Спецслужбы ссылаются на источник в Саудовской Аравии, который до сих пор был абсолютно надежен.

В Министерстве обороны Франции началась проверка, каким образом секретный доклад мог попасть в газету.

США пока воздерживаются от комментариев. Пакистан заявил, что у него нет данных о бин ЛАДЕНЕ.