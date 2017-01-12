Власти Германии установят одинаковый уровень дохода для мужчин и женщин
Правительство Германии поддержало законопроект, который должен сделать зарплаты более прозрачными и направлен на ликвидацию гендерного разрыва в оплате труда.
По словам министра по делам семьи Мануели Швезиг, настало время "отменить табу" на публичное обсуждение размера зарплат, передает Европейская правда.
Впрочем, даже при поддержке правительства этот законопроект может столкнуться с сопротивлением парламента. Депутат от правящей партии ХДС Кристиан фон Штеттен заявил, что около 4000 компаний после принятия закона будут перегружены бюрократическими процедурами.
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В случае принятия законопроект позволит сотрудникам компаний, где работают более 200 человек, видеть, сколько их коллеги в рамках одной компании зарабатывают на эквивалентной позиции.
Также одобренный правительством законопроект предусматривает, что предприятия, где работает более 500 сотрудников, должны будут регулярно публиковать обновления информации о структуре и размере заработной платы работников и "показать, что они придерживаются одинаковых правил оплаты труда".
По данным Deutsche Welle, в Германии мужчины в среднем зарабатывают на 21% больше, чем женщины, тогда как средний показатель по ЕС разницы в оплате труда мужчин и женщин составляет 16,5% по данным 2015 года. Даже с учетом того, что все больше женщин работают неполный рабочий день или на низкооплачиваемых работах, разрыв в оплате труда мужчин и женщин с одинаковой квалификацией остается на уровне 7%.