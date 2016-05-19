Обама повысил оплату за сверхурочную работу для американцев

В этом указе максимальная зарплата работника, работающего сверхурочно, т.е., более 40 часов в неделю, увеличилась вдвое, а именно – с 23660 почти до 47500 долларов.

Указ затронет в первую очередь работников ресторанов фастфуда и магазинов, в которых зарплаты менеджеров нередко почти не превышают зарплат рядовых сотрудников, передает Голос Америки.

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«Если вы работаете больше 40 часов в неделю, то вам должны за это заплатить или предоставить вам дополнительный выходной, который вы сможете провести с родными и близкими, – заявил Обама. – Эта одна из важнейших мер, принятых нами для улучшения оплаты труда представителей среднего класса».

По оценкам Белого дома, на протяжении следующих 10 лет работающим по найму будет ежегодно выплачиваться 1,2 миллиарда долларов.

Будут ли реальные цифры соответствовать этим оценкам, пока неясно.

Национальная федерация розничной торговли – лоббистская организация, представляющая интересы магазинов, – заявила, что, вследствие указа Обамы, работодатели, возможно, сократят время работы сотрудников до 40 часов в неделю, чтобы не платить сверхурочные, в полтора раза прывышающие оплату первых 40 часов работы. Если это произойдет, то люди станут проводить меньше времени на работе, однако не станут больше зарабатывать.

Представители Белого дома заявили, что при прежних нормативах только 7 процентов служащих в США имели право на оплату сверхурочных часов. После того, как 1 декабря указ Обамы войдет в силу, эта цифра составит 35 процентов.