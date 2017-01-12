На фоне последствий хакерских атак и "золотого дождя" Россия боится потерять Трампа - The Daily Beast

Об этом пишет Анна Немцова в статье "На фоне последствий хакерских атак и "золотого дождя", Россия боится потерять Трампа", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Всплеск недавних скандалов вокруг избранного президента США Дональда Трампа заставляет многих в Москве нервничать из-за долгосрочных последствий для будущего России.

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Это не новость, что у Трампа есть друзья среди российских поп-звезд, олигархов и владельцев казино. Никого бы не удивило, если бы он связался с проститутками, какими бы эксцентричными ни были его сексуальные пристрастия. Однако, мысль о том, что Трамп, возможно, работал как агент, завербованный президентом России Владимиром Путиным, и передавал сведения о русских разведке в Нью-Йорке? Это нечто другое. Трамп отказывается от обвинений, но откажется ли он и от России? Таким было впечатление двух последних дней.

Совсем недавно все выглядело так хорошо.

Помните те времена, когда Трамп намекал, что США под его руководством признают Крым российским? Казалось, что санкции могут быть сняты, а представление Путина о российской сфере влияния признано и принято. Помните, Трамп даже призывал Россию взломать недостающие электронные письма Хиллари Клинтон? Все казалось возможным!

Но во вторник появилось таинственное досье о том, что Трамп и члены его команды сотрудничают с российскими чиновниками, по меньшей мере, пять лет – это казалось очень деструктивной информацией, или, возможно, дезинформацией.

Все большие надежды на Дональда Трампа, которыми Москва жила месяцами, вдруг могут исчезнуть, и у Кремля не будет своего человека (или того, кого он считал своим человеком) в Белом доме.

Шпионская игра, раскрытая общественности, напоминает знаменитое королевство зеркал, изобилие отраженных заговоров. Кто кем играет? Возможно ли, что Трамп был либо остается инструментом России? Или это все гнусный заговор уходящего президента Барака Обамы?

Чем ближе к Кремлю, тем чаще можно услышать последнюю версию.

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"Обама собирается довести ненависть к России до точки кипения, а затем может произойти случайное столкновение самолетов или сил в Сирии, что станет причиной серьезного конфликта между Россией и США", - пессимистично прогнозировал Сергей Марков, советник в Кремле, в интервью The Daily Beast.

Снова и снова, во всей "беллетристике" против Трампа Кремль винит Обаму.

"Бог создал мир за 7 дней. У администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы уничтожить его", - написала в Twitter пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Но кто действительно несет ответственность за разрушение пакта Трампа-Путина?

Это назревало долгое время, и, возможно, наивно было полагать, что ситуация останется спокойной.

В июле прошлого года, разведка США предположительно получила сведения о советнике Трампа по внешней политике, Картере Пейдже, о том, что он встречался с двумя российскими чиновниками, приближенными к президенту Путину: главой крупнейшей российской компании Игорем Сечиным; и Игорем Дивейкиным, заместителем главы Кремля по внутренней политике.

(Карьера Дивейкина, как можно заметить, быстро продвинулась за последний год. Прежде чем получить руководящую должность в администрации президента в октябре прошлого года, полковник Дивейкин работал в личной службе безопасности Путина и руководителем службы безопасности заместителя президента Вячеслава Володина.)

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Пейдж, американский бизнесмен, специализирующийся в области энергетики, имеет давние связи с крупнейшими компаниями России, "Роснефтью" и "Газпромом". На самом деле, он вернулся в Москву в качестве "экс-советника" Трампа в прошлом месяце. Его миссия, сказал он Sputnik News, заключалась в том, чтобы встретиться с "идейными лидерами".

Но в июле, когда он выступал перед выпускникам Российской экономической школы в Москве, казалось, что у него трудные времена.

Во время своей лекции он критиковал "недемократическую" политику Соединенных Штатов и звучал как сторонник действий Кремля. Но когда дело дошло до вопросов от аудитории, Пейджу почти нечего было сказать. Он выглядел застенчивым, или даже растерянным; Пейдж отвечал тихим "без комментариев" на вопросы, касающиеся его встреч в Кремле, и того, отменит ли Трамп, в случае избрания, антироссийские экономические санкции.

"У него нет чувства юмора", - сказал The Daily Beast один из студентов. "Или он боится ответить на вопросы?"

Кто или что могло так встревожить Пейджа в Москве?

В досье, о котором стало известно во вторник, говорится, что во время их встречи Дивейкин (в отчете его называют "Девикин") предупреждал Пейджа о том, что Кремль готовит опасный "компромат" на Трампа, в том числе видео с будущим американским президентом и группой проституток, выполняющих "золотой дождь" (мочеиспускание) в президентском номере Ritz, где спали Обама и его жена Мишель.

Как бы непристойно это ни было, такого рода обвинение не шокировало российскую общественность, впрочем, как и информация в досье о том, что Кремль "выращивал, поддерживал и помогал Трампу в течение, по меньшей мере, пяти лет".

Российские спецслужбы традиционно собирают компромат и секретные файлы на всех, кто кажется важным для Кремля. "Даже стажер КГБ мог бы найти компромат на Трампа", - шутили журналисты в Москве во вторник.

"Сначала они сняли компрометирующее видео с ним и проститутками, затем завербовали его. Вполне очевидно", - сказала The Daily Beast Ольга Бычкова, заместитель главного редактора радио Эхо Москвы.

Если что-то и шокировало пресыщенных москвичей, это то, что такая операция, если она проводилась, прошла так плохо и публично провалилась.

В среду Кремль отрицал, что у него есть какие-либо файлы на Трампа.

Это едва ли не первый скандал, связанный с Россией, который пошатнул будущее президентство Трампа. В августе прошлого года расследование газеты The New York Times, проведенное с помощью украинского Национального антикоррупционного бюро, показало, что тогдашний глава кампании Дональда Трампа Пол Манафорт получил $ 12,7 млн ​​наличными от бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича. Расследование заставило Манафорта уйти в отставку.

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На самом деле, досье было частью постоянной шумихи вокруг связанного с Россией скандала. На брифингах разведки для Трампа и Конгресса и общественных слушаниях продолжается разработка деталей вмешательства России в выборы в США.

На слушаниях по вопросу утверждения в должности, кандидат Трампа на пост госсекретаря – давний друг Кремля Рекс Тиллерсон из Exxon Mobil – сказал, что, аннексировав Крым, Россия "захватила территорию, которая ей не принадлежит".

Во время опроса Тиллерсон, которому Путин однажды вручил орден, сказал, что, по его мнению, администрация Обамы не была достаточно жесткой с россиянами. Тиллерсон заявил, что сохранит санкции и рассмотрит возможность их ужесточения в свете вмешательства России в выборы в США.

И даже Трамп, который в течение нескольких недель отрицал причастность России к хакерским атакам на Демократическую партию, похоже, изменил свое мнение во время пресс-конференции в среду. Многие страны осуществляют хакерские атаки на США, сказал Трамп, в очередной раз пытаясь отвлечь внимание от России, но, отвечая на повторяющиеся вопросы, он все же, наконец, согласился, что за хакерскими атаками на Демократическую партию стоял Путин. "Он не должен был этого делать. Я не верю, что он снова так поступит", - сказал Трамп, внезапно заговорив так, словно российский лидер – его подчиненный.

Что дальше? Может быть, Трамп применит к Путину свой известный подход из реалити-шоу: "Ты уволен!"