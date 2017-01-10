Пакистан испытал первую крылатую ракету подводного базирования
03:38, 10 января 2017Мир
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Военные Пакистана сообщили, что провели испытания первой в этой стране крылатой ракеты, предназначенной для базирования на подводных лодках, и способную нести ядерную боеголовку.
Иллюстрация / REUTERS
По сообщению, ракета «Бабур-3», запущенная с подводной платформы в Индийском океане, поразила свою цель, передает Радио Свобода.
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Эта ракета имеет дальность в 450 километров и способна лететь низко над поверхностью воды или земли, чтобы избежать обнаружения радарами, заявили военные.
Данная ракета дает Пакистану способность нанести ответный удар, говорится в их заявлении.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина подписала договор с Пакистаном на ремонт и модернизацию танков на сумму 600 миллионов долларов.
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