Пакистан испытал первую крылатую ракету подводного базирования

03:38, 10 января 2017
Мир
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Военные Пакистана сообщили, что провели испытания первой в этой стране крылатой ракеты, предназначенной для базирования на подводных лодках, и способную нести ядерную боеголовку.

REUTERS

По сообщению, ракета «Бабур-3», запущенная с подводной платформы в Индийском океане, поразила свою цель, передает Радио Свобода.

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Эта ракета имеет дальность в 450 километров и способна лететь низко над поверхностью воды или земли, чтобы избежать обнаружения радарами, заявили военные.

Данная ракета дает Пакистану способность нанести ответный удар, говорится в их заявлении.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина подписала договор с Пакистаном на ремонт и модернизацию танков на сумму 600 миллионов долларов.

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Теги: #Пакистан