В Беларуси убили настоятельницу православного монастыря

16:12, 06 января 2017
Мир
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Настоятельницу расположенного в Минской области Беларуси Cвято-Ксениевского монастыря матушку Василиссу убили в четверг, 5 января.

Светлана Курейчик, МЛЫН.by

Об этом сообщает сайт Борисовской Епархии Белорусской Православной Церкови Московского Патриархата.

Следственным комитетом ведется расследование.

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Предварительно известно, что ножевые ранения нанесла женщина 29 лет, гражданка Казахстана, которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем.

«В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое «по всей вероятности» и стало причиной ее страшного поступка», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве убили монахиню УПЦ Московского патриархата.

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Теги: #Беларусь#убийство