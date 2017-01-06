В Беларуси убили настоятельницу православного монастыря
16:12, 06 января 2017Мир
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Настоятельницу расположенного в Минской области Беларуси Cвято-Ксениевского монастыря матушку Василиссу убили в четверг, 5 января.
Ножевые ранения нанесла женщина 29 лет, гражданка Казахстана / Светлана Курейчик, МЛЫН.by
Об этом сообщает сайт Борисовской Епархии Белорусской Православной Церкови Московского Патриархата.
Следственным комитетом ведется расследование.
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Предварительно известно, что ножевые ранения нанесла женщина 29 лет, гражданка Казахстана, которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем.
«В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое «по всей вероятности» и стало причиной ее страшного поступка», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве убили монахиню УПЦ Московского патриархата.
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