На новогодней вечеринке в Бразилии мужчина убил более десяти человек

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что среди погибших, вероятно, была бывшая жена и 8-летний сын нападающего. В полиции считают, что мужчина устроил стрельбу именно из-за разрыва с женой.

Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

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Местные СМИ сообщили, что в целом были расстреляны 15 человек и несколько из них находятся в критическом состоянии.

Сосед, рядом с домом которого происходила вечеринка, сообщил, что он и члены его семьи услышали шум около четверти часа полночи, но подумали, что это фейерверк. Только после того, как один из раненых пришел к ним за помощью, они поняли, что кто-то стрелял и вызвали полицию.

Как сообщал УНИАН,в новогоднюю ночь вооруженный мужчина открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, где находилось более 500 человек.