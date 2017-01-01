Кровавая стрельба в ночном клубе Стамбула: появились первые фото

04:05, 01 января 2017
Мир
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В стране ввели временный запрет на публикации в СМИ относительно нападения.

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В сети появились первые фото с места стрельбы в ночном клубе в Стамбуле, в результате которой погибли 35 человек.

В то же время, как сообщает телеканал Haber в стране введен временный запрет на публикации в СМИ относительно нападения. Соответствующее распоряжение, согласно информации телеканала, дал премьер-министр страны.


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Напомним, что этой ночью в ночном клубе Стамбула произошла стрельба. По предварительным данным двое неизвестных в костюмах Санта-Клаусов совершили нападение на заведение.

В результате стрельбы сообщается о по меньшей мере 35 погибших и 40 раненых.

Полиция заявляла о подготовке штурма клуба.

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Новость в сюжете: Стрельба в ночном клубе Стамбула
Теги: #погибшие#Стамбул