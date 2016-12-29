Подарок "Газпрома" в Брюсселе - Die Presse

Об этом сообщает Михаэль Лачински в статье "Подарок "Газпрома" в Брюсселе", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

С точки зрения геополитики, это, должно быть, самый сложный случай нарушения правил конкуренции в новейшей истории Европейского Союза. Примерно пять лет Европейская комиссия изучает деловую практику российского государственного газового гиганта "Газпром" в Центральной и Восточной Европе. Власти в Брюсселе рассматривают вопрос, почему восточноевропейским соседям России приходится платить более высокую цену за поставки газа, чем более отдаленной Германии – установленная разница в ценах достигает 30 процентов - и почему купленный у "Газпрома" природный газ нельзя продавать в пределах ЕС. После того, как россияне не смогли опровергнуть подозрения, комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в апреле 2015 года начала официальное расследование. "У меня есть опасения, что "Газпром" нарушил антимонопольные правила ЕС", - сказала она в то время. Максимальный размер штрафа составляет десять процентов от оборота предприятия, для "Газпрома" – это примерно семь миллиардов евро.

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Однако, по всей вероятности, до этого не дойдет. В начале этой недели государственная компания направила в Брюссель компромиссное предложение, в котором, по ее собственным данным, учтены опасения властей в Брюсселе. "Газпром" сообщил, что надеется на мирное урегулирование в ближайшем будущем. Пресс-секретарь комиссии подтвердила получение предложения России. Учитывая тот факт, что Вестагер еще в октябре заявила, что будет стремиться к взаимоприемлемому решению по делу о нарушении конкуренции, вероятно, российское предложение изучат с особым вниманием. Для урегулирования антимонопольного спора, "Газпром" должен взять на себя обязательство в дальнейшем воздерживаться от деловой практики, нарушающей правила конкуренции. Если после этого не будет никаких возражений со стороны европейских конкурентов, Вестагер может передать дело в архив.

Но вернемся к вышеупомянутой геополитике. Дело "Газпрома" довольно деликатное, и этому есть, по меньшей мере, четыре причины. Во-первых, потому, что ЕС покупает около трети своего газа у России и зависит от "Газпрома". Во-вторых, потому, что неравное отношение вбивает клин между странами-членами ЕС в Восточной и Западной Европе. В-третьих, потому, что глава "Газпрома" Алексей Миллер является доверенным лицом президента Владимира Путина, и Путин использует поставки газа в качестве средства влияния во внешней политике. И, в-четвертых, потому что отношения востока и запада [Европы] и без того разрушены после российской аннексии Крыма и санкций ЕС в отношении России. Несколько дней назад эти санкции продлили еще на шесть месяцев. С этой точки зрения, оттепель между Брюсселем и Москвой в деле о нарушении конкуренции выглядит как попытка, по крайней мере, частично восстановить взаимное доверие, а не подливать масла в огонь.

"Северный поток-2" остается приоритетным

Тем временем, приоритеты "Газпрома" изменились. В текущем деле о нарушении правил конкуренции речь идет о ценовой политике в период до 2012 года. Основная цель россиян теперь не максимально возможные прибыли, а сохранение доли рынка в Европе – поскольку к приоритетам ЕС в энергетической сфере относится снижение зависимости от поставок из России. Наиболее важным на данный момент проектом "Газпром" назвал "Северный поток-2" – второй газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, через который природный газ будет поставляться непосредственно в Германию. Для Москвы "Северный поток" – это средство политического давления на Беларусь и Украину, чтобы бывшие советские республики не могли угрожать прекратить поставки газа в ЕС. Но Польша и страны Балтии не хотят оказаться в зависимости от доброй воли России и Германии.

В борьбе против "Северного потока-2" восточные европейцы недавно одержали небольшую победу. После жалобы польского поставщика энергии PGNIG Европейский суд остановил решение Комиссии ЕС по газопроводу Opal. Opal – это ответвление "Северного потока", через который поставляется газ в Германию и Чехию. Власти в Брюсселе ранее утвердили увеличение объемов для трубопровода Opal – что, по мнению Польши (и СЕС), усилит зависимость ЕС от российского газа, вместо того, чтобы сократить ее, согласно договоренности. "Европейская Комиссия убеждена, что ее решение полностью соответствует третьему энергетическому пакету (рамочной программа ЕС в сфере энергетической политики)", - говорят в Брюсселе.