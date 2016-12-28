Нетаньяху упрекнул США в антиизраильской риторике

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

"Выступление Керри сегодня было направлено против Израиля, как и резолюция Совбеза ООН, которую он продвигал", - заявил премьер-министр.

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Нетаньяху считает, что во время своей речи Керри был "одержимо сосредоточен" на проблеме израильских поселений. При этом, по мнению израильского премьера, госсекретарь США практически не коснулся корня проблемы, а именно "нежелания палестинцев признать государство Израиль в каких бы то ни было границах".

Ранее в среду, выступая в Госдепе США, Керри заявил, что перспектива урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств - израильского и палестинского - в настоящее время находится под угрозой.

Он также подчеркнул, что резолюция ООН, осуждающая строительство израильских поселений на оккупированных землях, соответствует американским ценностям.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим. Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, американская сторона воздержалась.

Ранее США блокировали любые подобные проекты. Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его в должность отношения ООН и США изменятся. Израиль отказался выполнять резолюцию Совета безопасности ООН.