В Сирии сообщили об убийстве одного из главарей ИГИЛ

Об этом сообщает "Радио свобода".

Руководитель обсерватории Рами Абдурахман уточнил, что командующий погиб, когда боевики группировки «Исламское государство» пытались вытеснить Сирийские демократические силы из села Джабар, которое они отбили у исламистов 26 декабря.

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Абдурахман также отметил, что исламисты потерпели неудачу в ходе ночной контратаки, а Сирийские демократические силы с курдскими военными при поддержке США продвинулись на расстояние до 5 километров на севере Сирии.

Сирийская армия также заявила 27 декабря, что Абу Джандал был убит в ходе боевых действий в районе Табка, вблизи плотины. Сторонники исламистов в соцсетях подтвердили его гибель.