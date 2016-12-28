В Сирии сообщили об убийстве одного из главарей ИГИЛ
Базирующаяся в Великобритании организация «Сирийская обсерватория по правам человека» 27 декабря заявила, что на севере Сирии в бою был, вероятнее всего, убит один из ведущих командиров группировки «Исламское государство» Абу Джандал Аль-Кувейти.
Об этом сообщает "Радио свобода".
Руководитель обсерватории Рами Абдурахман уточнил, что командующий погиб, когда боевики группировки «Исламское государство» пытались вытеснить Сирийские демократические силы из села Джабар, которое они отбили у исламистов 26 декабря.
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Абдурахман также отметил, что исламисты потерпели неудачу в ходе ночной контратаки, а Сирийские демократические силы с курдскими военными при поддержке США продвинулись на расстояние до 5 километров на севере Сирии.
Сирийская армия также заявила 27 декабря, что Абу Джандал был убит в ходе боевых действий в районе Табка, вблизи плотины. Сторонники исламистов в соцсетях подтвердили его гибель.