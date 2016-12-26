Боевики ИГИЛ убили около 30 гражданских в Сирии - СМИ

Об этом сообщает Reuters.

По крайней мере 30 мирных жителей погибли, большое количество были ранены в воскресенье после того, как "Исламское государство" атаковало мирных жителей в сирийском городе Эль-Баб", – цитирует агентство сообщение турецких военных, которые уже на протяжении нескольких недель держат город в осаде.

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Боевики ИГИЛ начали атаку в городе Эль-Баб, чтобы предупредить побег гражданских из него.

Напомним, сирийские оппозиционные группировки и турецкие войска взяли город Эль-Баб в осаду несколько недель назад в рамках наступления на боевиков ИГИЛ по плану операции "Щит Евфрата".