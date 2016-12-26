В Германии констатировали троекратный рост количества беженцев из Турции

Об этом сообщает DW, ссылаясь на Spiegel-Online.

Только с января по ноябрь 2016 года было зарегистрировано 5166 запросов от претендентов на получение статуса беженца. Во всем 2015 году таких запросов от граждан Турции было всего 1767.

Правительство ФРГ не связывает стремительный рост запросов с массовыми увольнениями и преследованиями оппозиции после неудачной попытки государственного переворота в Турции летом 2016 года. "Правительство Германии не занимается домыслами по поводу возможных причин роста этих показателей", - говорится в заявлении немецких властей.

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Около 80 % соискателей убежища из Турции - курды. Анкара ведет "безжалостную войну против курдского населения", - заявила представитель Левой партии Улла Йелпке (Ulla Jelpke).

"Турция - все, что угодно, только не безопасная страна и не то место, где беженцы смогут найти надежное убежище", - заявила политик.

В ноябре немецкие власти заявили, что готовы предоставить убежище политическим оппозиционерам в Турции.

"Германия - открытая миру страна, и она открыта также для всех жертв политических преследований", - отметил государственный министр при МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) в интервью газете Die Welt.

Право на политическое убежище, по словам политика, распространяется не только на журналистов. "Все критики турецкого режима должны знать, что правительство Германии солидарно с ними", - подчеркнул Рот. В настоящее время существуют различные программы приема турецких ученых и журналистов, добавил он.