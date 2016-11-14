Президент Европарламента допустил введение санкций против Турции за политрепрессии
Европейский Союз может ввести экономические санкции против Турции и упразднить действующий таможенный союз из-за репрессий против журналистов и оппозиционеров.
Об этом заявил президент Европарламента Мартин Шульц в интервью немецкому изданию Bild, передает ZN.ua.
"Мы в Евросоюзе должны обдумать, к каким экономическим санкциям мы можем прибегнуть", – сказал Шульц.
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Глава Европарламанта также указал на возможность упразднения действующего таможенного союза по итогам переговоров между Турцией и Евросоюзом.
"Я не могу себе представить, что после арестов оппозиционных депутатов и журналистов мы будем расширять таможенный союз", – пояснил политик.
При этом Шульц считает нецелесообразным прекращать переговоры о членстве Турции в ЕС.
"Если мы прервем переговоры, у нас больше не будет возможности помогать оппозиции и заключенным", – подчеркнул президент Европарламента, добавив, что если Турция вернет смертную казнь, то переговоры все-таки будут прерваны.