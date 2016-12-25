На борту потерпевшего крушение Ту-154 было несколько прокремлевских пропагандистов

В свое врямя он говорил, как украинские "каратели" выставили живой щит из мобилизованных солдат в Дебальцево Донецкой области.

Об сообщает "Обозреватель".

Эту информация подтверждает и украинский журналист Руслан Дейниченко.

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На борту ТУ154 был сотрудник ТВ Звезда Обухов, сообщавший, как украинские каратели выставили живой щит из мобилизованных солдат в Дебальцево pic.twitter.com/RHX7QJUOvL — Ruslan Deynychenko (@deynychenko) December 25, 2016

Кроме того, украинский блогер Марина Данилюк-Ярмолаева отметила, что на борту были и другие прокремлевские пропагандисты.

"Михаил Лужецкий, корреспондент НТВ. Получил в 2014 награду "За заслуги перед Отечеством" II степени за Крым. Дмитрий Рунков, корреспондент "Первого канала". Фактически сопровождение группы российских войск в Сирии. Ряд материалов о саперах, обстрелах Алеппо, военной полиции, освобождении Алеппо от "террористов". Были и украинские темы - переговоры по Донбассу и Савченко.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии.

На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.