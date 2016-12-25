В России с радаров пропал военный самолет, который должен был лететь в Сирию
07:30, 25 декабря 2016Мир
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Самолет исчез с радаров через 20 минут после вылета из Сочи, где совершал дозаправку перед перелетом в Сирию.
В России с радаров пропал военный самолет, на борту находилось 90 человек / flot2017.com
Самолет Минобороны России Ту-154 исчез во время вылета из Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 90 человек.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах РФ.
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"Самолет не является гражданским. По предварительным данным, он должен был лететь в сирийскую Латакию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет исчез с радаров через 20 минут после вылета.
Позже стало известно, что самолет выполнял в Сочи дозаправку, туда он прибыл из подмосковного Чкаловска.
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