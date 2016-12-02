Правящая партия Южной Кореи объявила сроки возможной отставки президента страны

Об этом в четверг, 1 декабря, заявил председатель парламентской фракции партии "Сэнури" Чон Чжин Сок, передает Deutsche Welle.

По его словам, президентские выборы, которые планировали провести в конце 2017 года, могут быть перенесены на июнь. Детали этого плана станут предметом переговоров с оппозицией, отметил Чон Чжин Сок.

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Тем временем три оппозиционные партии продолжают требовать импичмент Пак Кын Хе, но лидеры политических сил еще не достигли согласия относительно времени голосования за соответствующее решение в парламенте. Для того, чтобы голосование за импичмент увенчалось успехом, нужна поддержка двух третей депутатского корпуса (в южнокорейском парламенте 300 депутатов). Такой результат возможен только в том случае, если за импичмент проголосуют также представители "Сэнури".

Напомним, 30 ноября президент Южной Кореи назначило специального прокурора, который возглавит независимое расследование коррупционного скандала, в причастности к которому подозревают. Ранее она заявила о готовности уйти в отставку. По словам главы страны, она хочет, чтобы решение о ее политическое будущее принял парламент.