В Тунисе задержали племянника "берлинского террориста"

Об этом со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Туниса в субботу сообщает CNN.

Арестованный, согласно данным министерства, является одним из трех человек, которых держали в тюрьме по "подозрению в принадлежности к террористической организации и связях с террористическими преступлениями".

В заявлении министерства отмечается, что Амри и его племянник общались друг с другом через мессенджер Telegram. Амри попросил племянника принять клятву на верность «Исламскому государству», говорится в сообщении министерства со ссылкой на показания задержанного.

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Министерство также отметило, что Амри выслал своему племяннику деньги через третью сторону после просьбы присоединиться к "Абу Аль-Вала", ячейки ИГИЛ в Германии.

При этом в заявлении не указано имя задержанного племянника.

Напомним, вчера, 23 декабря, в Милане в ходе перестрелки был убит главный подозреваемый в теракте на рождественской ярмарке в Берлине гражданин Туниса Анис Амри.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина.

Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.