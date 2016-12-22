Путин назвал Россию сильнее любого "потенциального агрессора" и призвал не расслабляться

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

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«Уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого», – заявил Путин.

«В то же время хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий. Мы даже не успеем заметить. Поэтому от вас очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет», – добавил он.

Путин подчеркнул, что РФ многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы предупреждения о ракетном нападении и системы разведки и связи, а также в Воздушно-космических войсках и еще больше – на море и в сухопутных войсках.