Путин назвал убийство посла РФ в Турции провокацией, направленной на срыв нормализации отношений двух стран

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на встрече с главами МИД РФ и Службы внешней разведки РФ.

«Совершенное преступление – это безусловно провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта», - сказал Путин.

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По его словам, ответом на это может быть только «усиление борьбы с террором».

«Бандиты это на себе почувствуют», - пообещал он.

Путин заявил, что Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту убийства, и следователи немедленно вылетают в Анкару для участия в расследовании вместе с «турецкими партнерами».

По его словам, договоренность о совместном расследовании достигнута в ходе разговора по телефону с президентом Турции.

«Мы должны знать, кто направлял руку убийцы», - сказал Путин.

Он также потребовал усилить охрану представительств РФ в Турции и получить гарантии безопасности от турецкой стороны.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный мужчина как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и скончался.

Нападавший убит в ходе операции полиции.

Теракт был осуществлен накануне планируемого на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.