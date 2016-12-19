Путин назвал убийство посла РФ в Турции провокацией, направленной на срыв нормализации отношений двух стран
Президент России Владимир Путин назвал убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова провокацией, направленной на срыв нормализации отношений двух стран и мирного процесса в Сирии.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на встрече с главами МИД РФ и Службы внешней разведки РФ.
«Совершенное преступление – это безусловно провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта», - сказал Путин.
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По его словам, ответом на это может быть только «усиление борьбы с террором».
«Бандиты это на себе почувствуют», - пообещал он.
Путин заявил, что Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту убийства, и следователи немедленно вылетают в Анкару для участия в расследовании вместе с «турецкими партнерами».
По его словам, договоренность о совместном расследовании достигнута в ходе разговора по телефону с президентом Турции.
«Мы должны знать, кто направлял руку убийцы», - сказал Путин.
Он также потребовал усилить охрану представительств РФ в Турции и получить гарантии безопасности от турецкой стороны.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный мужчина как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и скончался.
Нападавший убит в ходе операции полиции.
Теракт был осуществлен накануне планируемого на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.