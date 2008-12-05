Премьер Грузии сменил министров обороны и иностранных дел

Премьер Грузии Григол МГАЛОБЛИШВИЛИ отправляет в отставку четырех министров, в том числе глав Минобороны и МИД.

Об этом он заявил на специальном брифинге сегодня в Тбилиси, передает Новости-Грузия.

В частности, министром обороны Грузии вместо Давида КЕЗЕРАШВИЛИ будет назначен Бату КУТЕЛИЯ, который до этого занимал пост заместителя министра обороны.

Министром иностранных дел вместо Эки ТКЕШЕЛАШВИЛИ – бывший заместитель министра иностранных дел, а ныне министр культуры Григол ВАШАДЗЕ.

Кроме этого, министерство образования и науки вместо Гии НОДИЯ возглавит Ника ГВАРАМИЯ, который ранее возглавлял министерство юстиции.

Место министра культуры, охраны памятников и спорта предложено бывшему послу Грузии в России Зурабу АБАШИДЗЕ, но согласия от него пока не получено.

Премьер поблагодарил бывших министров за проделанную работу и заявил, что «исходя из новых реалий, состав правительства требовал обновления и дальнейшего реформирования».

Также, Г.МГАЛОБЛИШВИЛИ подтвердил отставку секретаря Совбеза Грузии Александра ЛОМАЯ. "Назначение и отставка секретаря Совбеза это прерогатива президента. Но я могу подтвердить, что А.ЛОМАЯ продолжит свою деятельность в дипломатической службе", - сказал Г.МГАЛОБЛИШВИЛИ.

И.о. главы МИД Г.ВАШАДЗЕ сообщил, что Грузия не намерена менять свой внешнеполитический курс. "Грузия не изменит свой внешнеполитический курс и сохранит свои приоритеты в отношении НАТО и ЕС", - сказал он на пресс-конференции.

Г.ВАШАДЗЕ призвал всех заместителей министра и послов написать заявления об уходе, после чего в ранге главы МИД он осуществит новые назначения.

Изданные премьер-министром указы о новых назначениях в правительстве должен подписать президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.